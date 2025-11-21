Бабаев о Ротенберге: «Не вижу проблемы, если он станет тренером «Динамо». Не думаю, что он рвется на это место, там нелегко работать. Если он возьмет на себя эту ношу, флаг ему в руки»

Бабаев о Ротенберге: не вижу проблемы, если он станет тренером «Динамо».

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо».

17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Ротенберг.

– Надо смотреть, чего добился Кудашов в «Динамо». Что получил клуб за последнее время? Кудашов там отработал в районе 4,5 лет. Надо смотреть на результат, от него отталкиваться.

У «Динамо» большой бюджет, они имели право претендовать на финал Кубка Гагарина в одном из последних сезонов. Я там «Динамо» не заметил, так что руководство имело право принять такое решение. Мы не обсуждаем, что Кудашов – хороший тренер. Но в данной команде результат не был достигнут.

– В каком клубе вы теперь видите Кудашова?

– Думаю, клубов, желающих заполучить Кудашова будет много.

– Разные источники говорят, что Роман Ротенберг может возглавить клуб.

– Не вижу проблемы, если Роман станет главным тренером «Динамо». Не думаю, что он рвется на это место. «Динамо» – сложная организация по структуре, там нелегко работать. Если он возьмет на себя эту ношу, флаг ему в руки. Это будет тяжелая ноша, – сказал Бабаев.

Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: «Я сконцентрирован на сборной России, все мысли о Кубке Первого канала. Верю, что клуб станет чемпионом, мы все будем помогать»