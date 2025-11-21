Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора», контракт – до конца сезона

Евгений Корешков вошел в штаб «Трактора».

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора ».

«Соглашение с ассистентом Рафаэля Рише рассчитано до конца сезона-2025/2026», – сообщается на сайте «Трактора».

Корешков ранее работал в «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).

Напомним, 17 ноября Бенуа Гру сообщил об уходе с поста главного тренера «Трактора». На данный момент команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 30 матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» был назначен Рафаэль Рише.

Ранее стало известно , что «Трактор» покинул тренер Марио Рише, который отвечал за игру в обороне и меньшинство.