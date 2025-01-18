Переговоры Рантанена с «Колорадо» зашли в тупик. Игрок хочет зарплату на уровне 14 млн долларов, ориентир клуба – 12,6 млн Маккиннона (Фрэнк Серавалли)

Переговоры Микко Рантанена с «Колорадо» зашли в тупик.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Утверждается, что 28-летний игрок (кэпхит по текущему контракту – 9,25 миллиона долларов), который может выйти на рынок летом, хочет подписать новый контракт со средней зарплатой в районе 14 млн – как у Леона Драйзайтля в «Эдмонтоне».

Для «Эвеланш» ориентиром является кэпхит форварда Нэтана Маккиннона (12,6 млн долларов).

При этом клуб не заинтересован в обмене Рантанена, даже если не удастся договориться до мартовского дедлайна. Ожидается, что переговоры возобновятся во время паузы на Турнир четырех наций в феврале.

В текущем сезоне финн набрал 62 (25+37) очка в 45 играх регулярного чемпионата при полезности «+10» и делит 5-е место в гонке бомбардиров лиги.

В НХЛ Рантанен выступал только за «Колорадо», за карьеру в регулярках у него 679 (287+392) балла в 616 играх.

В плей-офф – 81 игра и 101 (34+67) балл. В 2022 году Микко выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом из Денвера.

Рантанен считает, что на рынке мог бы получить контракт на 14 млн долларов в год. Форвард не хочет уходить из «Колорадо» (Пьер ЛеБрюн)