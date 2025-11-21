Плющев о хет-трике Овечкина: «Он и должен забивать, выполнять свою работу. В начале сезона Александр не мог реализовать потенциал из-за травмы»

Владимир Плющев прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в матче НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результативность Александра Овечкина и возможное завершение его карьеры.

Капитан «Вашингтона » набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4). На его счету стало 20 (10+10) баллов за 21 игру.

Текущий сезон является последним по действующему контракту для 40-летнего форварда.

«Он и должен забрасывать шайбы. Он уже не тот, кто должен сидеть на лавке. Он выполняет свою работу: иногда очень хорошо, иногда просто хорошо, иногда – не очень. Все нормально.

Хоккей – контактная, травмоопасная игра. В начале сезона он получил травму и не мог сразу реализовать свой потенциал. Поэтому факторов много.

Он сам решит, когда, что и как, с учетом всего, что вокруг него происходит. И общественное мнение здесь, наверное, на втором плане – главным будет его собственное решение и решение его семьи», – отметил Плющев.

Овечкин – 2-й в истории НХЛ по голам на первой минуте матчей регулярки НХЛ – 13. Он сравнялся с Мессье, лидирует Кросби – 15 шайб