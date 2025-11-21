Григорий Панин: «Очень почетно провести 500 матчей за «Салават». Важный момент, даже волнительный. Это дорогого стоит»

Григорий Панин: очень почетно провести 500 матчей за «Салават».

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался после матча против «Барыса» (1:2).

– Матч в Астане стал для вас 500-м за «Салават Юлаев» в КХЛ. Насколько важная веха в вашей карьере?

– Очень почетно провести такое количество матчей. Я даже не знал об этом. После игры меня поздравили.

Радости особой нет, но я считаю, что важный момент, даже волнительный. Сыграть за одну команду 500 матчей дорогого стоит.

– Помните ли первый свой матч за «Салават»?

– Да, конечно! Помню даже первую смену: выскочил с лавки, был очень заряжен, много эмоции, с кем-то столкнулся, перевернулся и потом уже вкатился.

– Такой длинный путь в одной команде. Какие эпизоды в памяти?

– Много моментов. Мозг обычно помнит плохое, у меня наоборот – помню больше хорошего. Было много тренеров и ребят, с кем я играл. Сколько нас поддерживали болельщики на «Уфа-Арене» и на каждом выезде. Много положительного! – сказал Панин.