Козлов после 1:2 от «Барыса»: «Мы должны вытереть сопли и готовиться к матчу с «Нефтехимиком». Турнирное положение нас не устраивает. Будем отдавать все силы, чтобы забрать очки в Нижнекамске»

Козлов о «Салавате»: мы должны вытереть сопли и готовиться к следующей игре.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался после поражения от «Барыса» (1:2).

«Салават» проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда идет 10-й на Востоке с 23 баллами после 28 игр. В следующем матче, 23 ноября, клуб сыграет против «Нефтехимика ».

– На полшага мы были медленнее «Барыса». Третья игра на выезде сказывается. Но у нас были моменты, большинство, и должны были забивать. Чтобы забивать в большинстве, нужно подольше задерживаться в зоне соперника.

В третьем периоде мы контролировали шайбу, и какое-то движение было в зоне атаки, но этого нам не хватало в первом и втором периодах. Жалко, что потеряли очки, но жизнь такая, что через день у нас уже матч в Нижнекамске. Поэтому мы должны, как говорится, сопли вытереть и готовиться к следующему матчу.

Турнирное положение нас не устраивает. Будем отдавать все силы, чтобы забрать очки в Нижнекамске против «Нефтехимика». У нас достаточно моментов, которые мы реализовываем. Было бы хуже, если бы моментов вообще не было.

– Что скажете про два удаления за нарушение численного состава?

– Оказывается, что ты должен быстрее на скамейку заскакивать. Там не было шесть игроков на льду, просто один стоял рядом со скамейкой, – сказал Козлов.

