Щитов о собаке на игре в Минске: «Хоккей – не цирк! Да и там пора избавиться от шоу с животными, хватит над ними издеваться. Просто так она бы не кусалась, это была стрессовая ситуация»

Никита Щитов считает, что животных не нужно приводить на лед к хоккеистам.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов прокомментировал инцидент с собакой на матче в Минске.

Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо » Андрея Стася за перчатку после символического вбрасывания перед стартом матча с ЦСКА . До этого пес пытался схватить крагу капитана клуба из Москвы Павла Карнаухова. Матч был посвящен Всемирному дню домашних животных.

«Я видел видео, наверняка собака обученная. Просто так она бы не кусала игроков. Для животного произошла стрессовая ситуация.

Если бы она сильно укусила, то для лиги был бы вопиющий случай. Конечно, была опасность нанесения травмы. Собака могла укусить за кисть хоккеиста. Могли пострадать и связки. В общем, достаточно травмоопасно.

С животными нужно быть аккуратными. Все-таки хоккей – это не цирк! Да и в цирке уже давно пора избавиться от этих шоу с животными. Хватит над ними издеваться.

Думаю, и собаке было неприятно чувствовать себя в непривычных условиях, выходя на лед, где тысячи зрителей, освещение. Из-за такого внимания может возникнуть паника. Я считаю, это ни к чему.

Возможно, не нужно животных приводить к хоккеистам. Символическое вбрасывание с заслуженными людьми — здорово! Но с животными, попадающими в стрессовую ситуацию, даже обученными, может произойти все что угодно», – сказал Щитов.

