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  • Маккиннон об обмене Рантанена: «Многие в «Колорадо» в шоке. Микко помог команде дорасти до победы в Кубке Стэнли и статуса претендента на него в каждом сезоне»
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Маккиннон об обмене Рантанена: «Многие в «Колорадо» в шоке. Микко помог команде дорасти до победы в Кубке Стэнли и статуса претендента на него в каждом сезоне»

Нэтан Маккиннон рассказал о реакции игроков «Колорадо» на обмен Микко Рантанена.

«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину» в рамках трехстороннего обмена.

Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с форвардом о новом контракте. Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов. Для «Эвеланш» ориентиром был кэпхит Маккиннона (12,6 млн долларов).

«Многие ребята в шоке. Просто безумие, что кто-то вроде него может быть обменян прямо сейчас. Он важная часть нашей команды, нашей культуры.

Он помог этой команде дорасти до победы в Кубке Стэнли и, очевидно, статуса претендента на кубок в каждом сезоне. Он внес большой вклад.

Но это только одна сторона дела. Мы проводим время вместе вне льда, так что, возможно, именно по этому мы будем скучать больше всего. Он забавный, отличный партнер по команде, прекрасный человек», – сказал нападающий «Колорадо» Маккиннон.

Маккиннон об обмене Рантанена: «Это отстой. Деньги меня не волнуют. Микко заслужил большую зарплату. Я буду скучать, он замечательный человек»

💣 Главный обмен сезона в НХЛ: Рантанен – в «Каролине», Нечас – в «Колорадо»! 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportsnet
logoМикко Рантанен
logoКаролина
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
logoКолорадо
logoКубок Стэнли
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