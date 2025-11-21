  • Спортс
  • Фетисов об Овечкине: «Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Начало сезона пожил под критикой, но все складывается. Надо постараться выиграть Кубок Стэнли»
1

Фетисов об Овечкине: «Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Начало сезона пожил под критикой, но все складывается. Надо постараться выиграть Кубок Стэнли»

Фетисов об Овечкине: для него не существует целей, которых невозможно достичь.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

«Поздравляем Сашу с хет-триком. Он молодец! Похоже, научил нас удивляться, радоваться. Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Набирает форму. Начало сезона он пожил под критикой. Но все складывается.

Ему надо выигрывать сезон и постараться выиграть Кубок Стэнли. Ну и побить уже немыслимый рекорд Гретцки. Вполне возможно, судя по настрою, как он двигается», — сказал Фетисов.

Напомним, у Овечкина 984 гола в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

🔥 Хет-трик Овечкина – «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые – сразу гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
