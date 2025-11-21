  • Спортс
Кравец о 2:1 с «Салаватом»: «Ребята отыграли с первой до последней секунды, отдали все силы, чтобы победить. Было много самоотверженности, ловили шайбу на себя, забили хорошие голы»

Михаил Кравец высказался о матче «Барыса» с «Салаватом».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Барыс» одержал 4-ю победу в 5 последних играх. Клуб набрал 27 очков в 29 играх и занимает 7-е место в Восточной конференции. 

– Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня было больше народа, нам приятно. Я думаю, ребятам это помогает играть лучше.

Тяжелый матч эмоционально против хорошей команды, против того соперника, с которым мы боремся за плей-офф. Я думаю, все игры будут с ними такими же. Я рад, что после пропущенного гола мы сразу вернулись в игру, забросили хорошую шайбу.

Немного удаления портят игру. Инициатива была в наших руках, моменты были у нас, мы играли в той зоне, потом меньшинство, мы играем у себя. Естественно, соперник оживает. Тут же второе удаление. Это не очень хорошо, это не нужно. Но ребята молодцы, отыграли с первой до последней секунды, отдали все силы, чтобы победить.

Очень было много самоотверженности, ребята ловили шайбу на себя, забили хорошие голы. Даже когда ошибались, всему тренерскому штабу понравилось, что возвращались и исправляли чужие ошибки. Это важно. Мы рады, что взяли эти тяжелые два очка.

– Как вы настраиваете команду психологически на сложные матчи?

– Мы всегда говорим о том, что ребята должны верить в себя, должны верить в своих партнеров, с которыми они играют. Самое главное – это верить в свои силы и верить в силы тех ребят, с которыми ты рядом играешь.

В хоккее ошибаются все. Главное – не опускать голову, а в следующей смене уже выходить и исправлять свои ошибки. Поэтому мы все вместе стараемся всегда играть на позитиве и с полной отдачей.

– Все ли хорошо с Семеном Симоновым?

– Семен еще не такой старый, чтобы ему было плохо. На молодых быстро все заживает. Все хорошо, – сказал Кравец. 

«Салават» проиграл 5 из 6 последних матчей, команда Козлова идет 10-й на Востоке. У «Барыса» 4 победы в 5 играх

