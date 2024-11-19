Тренер «Амура» про 3:6 от СКА: «У них хорошие мастера. Гол Кузнецова – его мастерство и ошибка наших игроков, надо играть проще»

Тренер «Амура» прокомментировал поражение от СКА со счетом 3:6.

– Играли с хорошим соперником. С хорошими мастерами, которые используют ошибки соперника.

Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне, сыграть проще. Но в какие-то моменты выключались и не играли до конца. Соперника с победой.

– Виктор Кобозев – вратарь на сегодняшний матч – в этом сезоне вообще нигде не играл, ни в МХЛ, ни в ВХЛ. Откуда он? И почему такое решение – на «свежачка» решили поставить?

– Решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил уже сыграть игру в КХЛ, может, и не одну. Так получилось, что соперник – СКА .

В принципе, Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, подтаскивал в каких-то моментах. Но вот решили взбодрить команду – не получилось.

– Это вообще его первый матч в сезоне? До этого он просто тренировался с командой?

– Да.

– Яков Рылов сегодня стал автором самого возрастного дубля в истории КХЛ среди защитников, до это у него вообще ни одной шайбы не было. Чем объясните такую его игру сегодня? И можно пару слов о влиянии этого человека на команду в целом.

– Хороший опытный защитник, игрок. Всегда отдается, всегда тренируется – профессионал, можно сказать.

Ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска – два гола, мог забить и третий.

– Сегодня как-то поменяли его позицию на схемах розыгрыша?

– Да, мы ищем, экспериментируем, смотрим, чтобы бригады большинства работали более эффективно. Сегодня вот два гола забили.

– По поводу Гиздатуллина: у него сегодня три очка. Чем отметите его преображение в этом матче?

– Думаю, Артур заслужил то, что начал набирать очки. Своим усердием и трудолюбием, с которыми он работает на тренировках, он давно это заслужил.

– Вопрос про гол Кузнецова. Понятно, что он такой, на публику, а с точки зрения обороняющейся стороны, как оцените? Это больше мастерство форварда или все-таки ошибка обороны?

– Ошибка наших игроков на возврате, ну и, соответственно, мастерство Кузнецова .

– Как надо противостоять таким штукам?

– Сыграть проще, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок после матча Фонбет чемпионата КХЛ.

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