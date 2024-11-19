Ротенберг о 6:3 с «Амуром»: «Были яркие, эффективные розыгрыши. Каждый игрок в СКА бьется за команду, есть характер и резервы»
Роман Ротенберг подвел итоги матча СКА против «Амура» (6:3).
«Хочу отметить наших болельщиков – полные трибуны, энергетика фантастическая. Очень благодарен каждому, эта победа посвящается нашим болельщикам, они помогают нам побеждать.
Хочу поблагодарить команду – выполнили установку. Были яркие, эффективные голевые розыгрыши, все отработали на 100% на команду.
Да, есть что улучшить, но мы видим, что каждый игрок в СКА бьется за команду. Есть характер, и есть у команды еще резервы, в следующей игре будут изменения в составе.
Там есть еще нам что улучшить. Поэтому работаем дальше. Всем огромное спасибо. Готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Ротенберг после игры Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт СКА
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