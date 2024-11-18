Кузнецов о лакроссе «Амуру»: «Мне постоянно приходит какая-то фигня в голову, такое исполнить в серьезных моментах – моя фишка. В риске проявляется мастерство»

Евгений Кузнецов прокомментировал гол в стиле лакросс.

СКА обыграл «Амур » (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард петербуржцев отличился на 30-й минуте во втором периоде.

Хоккеист подобрал шайбу на ближнем пятаке и лакроссом отправил ее в ворота «Амура», которые защищал Виктор Кобозев, проводивший дебютный матч в КХЛ.

– Самый красивый гол в карьере?

– Думаю, да, прикольный такой. Еще перед игрой сказал, что так забью (смеется). Случайно получилось. Такие моменты – кайф.

– Как пришла такая идея в голову?

– Да мне постоянно какая-то фигня в голову приходит в моменте. Это моя фишка, наверное, что в серьезных моментах могу такое исполнить.

Это большая ответственность – если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство.

– Такие голы придают уверенность?

– Конечно.

Думаю, и болельщикам, и команде, и мне лично. В последних играх многое не получалось. Такие голы придают уверенность, – сказал Евгений Кузнецов .

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