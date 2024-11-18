Кузнецов о лакроссе «Амуру»: «Мне постоянно приходит какая-то фигня в голову, такое исполнить в серьезных моментах – моя фишка. В риске проявляется мастерство»
СКА обыграл «Амур» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев отличился на 30-й минуте во втором периоде.
Хоккеист подобрал шайбу на ближнем пятаке и лакроссом отправил ее в ворота «Амура», которые защищал Виктор Кобозев, проводивший дебютный матч в КХЛ.
– Самый красивый гол в карьере?
– Думаю, да, прикольный такой. Еще перед игрой сказал, что так забью (смеется). Случайно получилось. Такие моменты – кайф.
– Как пришла такая идея в голову?
– Да мне постоянно какая-то фигня в голову приходит в моменте. Это моя фишка, наверное, что в серьезных моментах могу такое исполнить.
Это большая ответственность – если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство.
– Такие голы придают уверенность?
– Конечно.
Думаю, и болельщикам, и команде, и мне лично. В последних играх многое не получалось. Такие голы придают уверенность, – сказал Евгений Кузнецов.
Чудо-гол Кузнецова: исполнил лакросс с пятака и отпраздновал фирменной «птичкой»
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