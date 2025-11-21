Каменский об Овечкине: «Великий игрок, рекордсмен и истинный патриот. Он набрал отличную форму – мы все следим и переживаем»
Валерий Каменский об Александре Овечкине: великий игрок и истинный патриот.
Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил результативную серию Александра Овечкина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4). В шести последних играх на его счету 10 (7+3) очков.
«Овечкин и не должен нас перестать удивлять. Он великий игрок, рекордсмен и истинный патриот своей родины. Дай бог, чтобы и дальше радовал нас всех своими бомбардирскими сериями, мы все за него переживаем и следим.
Хочется пожелать ему дальнейших успехов и здоровья. Он большой молодец, набрал отличную форму. Так держать!» – сказал Каменский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости