Генменеджер «Авангарда» про общение Костина с Буше перед переходом: «Было не собеседование, а честный мужской разговор. Ги хотел поговорить с ним глаза в глаза»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал переход Клима Костина.

Генменеджер «Авангарда » Алексей Сопин прокомментировал переход Клима Костина в омский клуб.

Ранее сообщалось , что нападающий прилетал в Омск на разговор с главным тренером Ги Буше перед подписанием контракта.

– Что за история с приездом Клима Костина на собеседование к Буше?

– Это было не собеседование. Мы заранее все обсудили с Климом и его агентом. Буше разговаривал с ним еще летом, когда мы звали его в «Авангард» на предсезонке. Просто Ги хотел поговорить с ним не по телефону, а глаза в глаза, чтобы ожидания Клима полностью совпадали с реальностью.

Смысл в чем: все понимают, что Климу нужно набирать форму. Последний матч он сыграл 30 апреля, а приехал в команду в середине ноября без предсезонки. Можно тренироваться по три раза в день самостоятельно, но это не заменит тренировочный процесс в команде.

Ги честно сказал ему: если ты понимаешь, что тебе нужно время, не жди большинство и 20 минут сразу; мы поможем, но постепенно. Первый матч начнешь в четвертом звене, с ограниченным временем. Клим принял эти условия.

Главное было избежать ситуации, когда он сыграл бы 8-9 минут, а потом сказал: я ожидал другого, хочу ведущую роль. Клим сказал, что все понимает, готов работать, доказывать и подниматься вверх по лестнице. Так все сейчас и происходит.

– То есть это было не собеседование как с HR-специалистом?

– Нет, это был честный мужской разговор лицом к лицу. Хотя контракт де-юре тогда еще не был подписан – он сделал это уже в Омске, – Клим уже приехал с женой, с вещами, заранее снял квартиру. Поэтому это был именно мужской разговор, чтобы все понимали, куда мы движемся, – сказал Сопин .

Сопин о Потуральски: «АХЛ – более медленная лига, у него есть проблемы с этим. Нет доминирования, но в нем проснулся соревновательный дух. Эндрю – большой мастер»