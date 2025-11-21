«Шанхай» расторг контракт с Маккеггом. У 33-летнего форварда 1+2 за 8 матчей в КХЛ
«Шанхай» расторг контракт с Грегом Маккеггом.
«Шанхай» и 33-летний нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон.
Канадец стал игроком китайского клуба в начале октября. Он провел 8 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 2».
«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении «Шанхая».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
