Бабаев о легионерах в КХЛ: «В нашем отечестве нужно больше полагаться на россиян – как на игроков, так и на тренеров»
Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что в FONBET КХЛ должны больше доверять российским игрокам и специалистам.
– Нет ли у вас ощущения, что последние годы в российском хоккее слишком много доверяют североамериканским тренерам?
– Как игрокам, так и тренерам. Мы слишком много на них возлагаем и должны понимать, что в нашем отечестве нужно больше полагаться на россиян, – сказал Бабаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
