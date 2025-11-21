Бабаев о легионерах в КХЛ: «В нашем отечестве нужно больше полагаться на россиян – как на игроков, так и на тренеров»

Агент Шуми Бабаев о легионерах в КХЛ: нужно больше полагаться на россиян.

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что в FONBET КХЛ должны больше доверять российским игрокам и специалистам.

– Нет ли у вас ощущения, что последние годы в российском хоккее слишком много доверяют североамериканским тренерам?

– Как игрокам, так и тренерам. Мы слишком много на них возлагаем и должны понимать, что в нашем отечестве нужно больше полагаться на россиян, – сказал Бабаев.

Бабаев о шансах Кузнецова вернуться в состав «Металлурга»: «Это решать тренеру. Я ничему не удивлюсь»