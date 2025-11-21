В семье Строума родился третий ребенок. Форвард «Вашингтона» узнал об этом в перерыве игры с «Монреалем»
Дилан Строум из «Вашингтона» узнал о рождении дочери во время матча НХЛ.
В семье нападающего «Вашингтона» Дилана Строума родился третий ребенок.
Хоккеист узнал об этом в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4). Строум провел игру до конца, сделав три голевые передачи.
«Меня переполняли эмоции. Прежде всего, хотелось убедиться, что все в порядке – это довольно тревожная ситуация. В первом периоде я думал, что, возможно, успею домой вовремя. Конечно же, этого не произошло.
Очень горжусь своей женой. Хочется быть рядом при рождении своих детей. Надеюсь, что больше никогда не испытаю подобное чувство беспомощности», – сказал Строум.
Пара назвала девочку Саттон Кимберли.
Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума – он был неудержим»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
