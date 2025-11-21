В семье Строума родился третий ребенок. Форвард «Вашингтона» узнал об этом в перерыве игры с «Монреалем»

Дилан Строум из «Вашингтона» узнал о рождении дочери во время матча НХЛ.

В семье нападающего «Вашингтона » Дилана Строума родился третий ребенок.

Хоккеист узнал об этом в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля » (8:4). Строум провел игру до конца, сделав три голевые передачи.

«Меня переполняли эмоции. Прежде всего, хотелось убедиться, что все в порядке – это довольно тревожная ситуация. В первом периоде я думал, что, возможно, успею домой вовремя. Конечно же, этого не произошло.

Очень горжусь своей женой. Хочется быть рядом при рождении своих детей. Надеюсь, что больше никогда не испытаю подобное чувство беспомощности», – сказал Строум.

Пара назвала девочку Саттон Кимберли.

