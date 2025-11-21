Гендиректор «Динамо» заявил, что Вячеслав Козлов останется тренером клуба.

Гендиректор «Динамо » Сергей Сушко заявил, что клуб планирует оставить Вячеслава Козлова на должности главного тренера до конца сезона.

Ранее бело-голубые уволили Алексея Кудашова. Сообщалось , что в декабре команду может возглавить Роман Ротенберг .

– Есть версия, что Вячеслава Козлова вернули после «Сочи» с мыслью о том, что он может возглавить клуб в случае неудач Кудашова.

– Это какая-то конспирология. Козлов знает игроков и команду. Человек поднимал Кубок Стэнли, и у него есть авторитет в команде. Просто у всех людей, принимающих решения, сложилось мнение, что он готов к этой работе.

– Козлов остается в нынешней роли до конца сезона?

– Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам.

– Он остается до конца сезона?

– Пока наш план именно такой. Все остальное – это конспирологические версии, – сказал Сушко .

Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»