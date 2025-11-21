Гендиректор «Динамо» заявил, что Козлов останется главным тренером до конца сезона: «Пока план такой. Все остальное – конспирологические версии»
Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко заявил, что клуб планирует оставить Вячеслава Козлова на должности главного тренера до конца сезона.
Ранее бело-голубые уволили Алексея Кудашова. Сообщалось, что в декабре команду может возглавить Роман Ротенберг.
– Есть версия, что Вячеслава Козлова вернули после «Сочи» с мыслью о том, что он может возглавить клуб в случае неудач Кудашова.
– Это какая-то конспирология. Козлов знает игроков и команду. Человек поднимал Кубок Стэнли, и у него есть авторитет в команде. Просто у всех людей, принимающих решения, сложилось мнение, что он готов к этой работе.
– Козлов остается в нынешней роли до конца сезона?
– Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам.
– Он остается до конца сезона?
– Пока наш план именно такой. Все остальное – это конспирологические версии, – сказал Сушко.
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»