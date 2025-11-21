  • Спортс
Гендиректор «Динамо» заявил, что Козлов останется главным тренером до конца сезона: «Пока план такой. Все остальное – конспирологические версии»

Гендиректор «Динамо» заявил, что Вячеслав Козлов останется тренером клуба.

Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко заявил, что клуб планирует оставить Вячеслава Козлова на должности главного тренера до конца сезона.

Ранее бело-голубые уволили Алексея Кудашова. Сообщалось, что в декабре команду может возглавить Роман Ротенберг.

– Есть версия, что Вячеслава Козлова вернули после «Сочи» с мыслью о том, что он может возглавить клуб в случае неудач Кудашова.

– Это какая-то конспирология. Козлов знает игроков и команду. Человек поднимал Кубок Стэнли, и у него есть авторитет в команде. Просто у всех людей, принимающих решения, сложилось мнение, что он готов к этой работе.

– Козлов остается в нынешней роли до конца сезона?

– Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам.

– Он остается до конца сезона?

– Пока наш план именно такой. Все остальное – это конспирологические версии, – сказал Сушко.

Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
