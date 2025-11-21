«Тампа» поместила Хедмана в список травмированных. Защитник не играет с 9 ноября
«Тампа» поместила Виктора Хедмана в список травмированных.
34-летний защитник «Тампы» Виктор Хедман был помещен клубом в список травмированных. Характер повреждения не уточняется.
Хедман не выходит на лед с 9 ноября. Вчера главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что швед, вероятно, пропустит еще около двух недель.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 12 (0+12) очков за 14 игр при полезности «плюс 2».
