«Тампа» поместила Хедмана в список травмированных. Защитник не играет с 9 ноября

«Тампа» поместила Виктора Хедмана в список травмированных.

34-летний защитник «Тампы » Виктор Хедман был помещен клубом в список травмированных. Характер повреждения не уточняется.

Хедман не выходит на лед с 9 ноября. Вчера главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил , что швед, вероятно, пропустит еще около двух недель.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 12 (0+12) очков за 14 игр при полезности «плюс 2».

Василевский отразил 24 из 25 бросков «Эдмонтона» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд (96,2% сэйвов на отрезке)