Кузнецов о работе Ротенберга мясником: «Каждый в жизни выживает, правильно? Круто, что он открытый человек и делится. Я в детстве бутылки собирал и не стесняюсь говорить об этом»

Евгений Кузнецов позитивно воспринял факт работы Романа Ротенберга мясником.

В интервью футбольному тренеру Леониду Слуцкому Ротенберг заявил : «Я маме сказал: «Меня взяли на работу». Она спросила: «Куда?» Я сказал: «На мясную лавку». А там внизу мясная лавка была. Меня в другой департамент не взяли, и я рубил мясо, продавал».

Главный тренер СКА на пресс-конференции после победы над «Амуром » со счетом 6:3 в Фонбет чемпионате КХЛ ответил на вопрос журналиста об этом опыте: «Навыки помогают и в хоккее, и дома. Любой мужик должен быть мясником, иначе есть вопросы».

– Ребята, а вы знали, что Роман Борисович работал в мясной лавке. Боитесь ли теперь в каких-то моментах?

Марат Хайруллин: Да нет, если честно, впервые услышали. Каждая работа ценна и трудна, надо уважать любой труд и быть талантливым в любой сфере.

Роман Ротенберг: Ты же тоже дома работаешь мясником, наверное?

Марат Хайруллин: Все мы работаем.

Роман Ротенберг: Да, все мы работаем. Так и есть.

Евгений Кузнецов: Круто (показывает большие пальцы вверх – Спортс’‘)! Я сейчас если отвечу, накосячу что-нибудь... Лучше промолчу (смеется). Пока все нормально идет уже полчаса, без этого.

Роман Ротенберг: Ты работал мясником дома?

Евгений Кузнецов: Я дерево рублю дома. Дрова. А так настоящий мужчина должен уметь готовить – замариновать мясо, пожарить.

Самое главное – не нужно стесняться того, что ты делал до этого. Блин, я в детстве бутылки собирал и никогда не стеснялся говорить об этом.

Блин, здесь каждый в жизни выживает, правильно? Круто, что Роман Борисович – открытый человек и делится. Это нужно ценить. Всем спокойной ночи.

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