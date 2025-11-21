Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: «Я сконцентрирован на сборной России, все мысли о Кубке Первого канала. Верю, что клуб станет чемпионом, мы все будем помогать»

Роман Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: я сконцентрирован на сборной.

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении на пост тренера в московском клубе.

– Согласитесь, если руководство предложит стать главным тренером?

– Вы мне это предлагаете (улыбается)?

Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом.

У «Динамо » лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать, – сказал Ротенберг.

Гендиректор «Динамо» заявил, что Козлов останется главным тренером до конца сезона: «Пока план такой. Все остальное – конспирологические версии»