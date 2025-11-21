Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: «Я сконцентрирован на сборной России, все мысли о Кубке Первого канала. Верю, что клуб станет чемпионом, мы все будем помогать»
Роман Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: я сконцентрирован на сборной.
Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном назначении на пост тренера в московском клубе.
– Согласитесь, если руководство предложит стать главным тренером?
– Вы мне это предлагаете (улыбается)?
Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом.
У «Динамо» лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать, – сказал Ротенберг.
Гендиректор «Динамо» заявил, что Козлов останется главным тренером до конца сезона: «Пока план такой. Все остальное – конспирологические версии»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости