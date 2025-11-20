Ковалев о Панарине: «Ходят разговоры, что он хочет уйти из НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это»

Алексей Ковалев рассказал о слухах про возможное возвращение Панарина в Россию.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев рассказал про слухи о том, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может покинуть НХЛ и вернуться в Россию.

Действующий контракт форварда с кэпхитом 11,6 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее появилась информация о том, что Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Анже Копитара с «Лос-Анджелесом» – 7 млн долларов в год.

«Я когда-то совершил ошибку, уехав в «Оттаву»… Но для меня это было делом принципа, когда я уезжал из «Монреаля ». Я хотел чувствовать, что меня уважают.

Тем не менее не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное – место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать некоторыми деньгами и все равно наслаждаться командой и атмосферой.

Ходят разговоры, что он хочет вообще уйти из НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так здесь говорят», – сказал Ковалев.

