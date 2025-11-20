  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рише об игре Дриджера против «Амура»: «Не думаю, что он нервничал. Скорее, провел не самый удачный матч»
16

Рише об игре Дриджера против «Амура»: «Не думаю, что он нервничал. Скорее, провел не самый удачный матч»

Рафаэль Рише оценил игру вратаря «Трактора» Дриджера.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался после игры с «Амуром» (4:6).

– В первом периоде мы показали себя недостаточно хорошо. Если бы играли так, как во втором и третьем периодах, то результат был бы иным.

Но, повторюсь, в первом периоде мы были недостаточно хороши.

– Ваш вратарь Крис Дриджер пропустил сегодня четыре шайбы. В последнее время он особенно ненадежен. Нервничает?

– Наверное, лучше адресовать этот вопрос непосредственно Кристоферу. Я не думаю, что он нервничал. Скорее, провел не самый удачный матч, – сказал Рише.

Вратарь «Трактора» Дриджер пропустил 4 гола к 18-й минуте и был заменен в матче с «Амуром». Шерстневу забили первым броском в створ ворот 

«Трактор» проиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:6 от «Амура». Команда из Челябинска идет 6-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
