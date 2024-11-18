СКА нанес «Амуру» 13-е поражение подряд – 6:3. У команды Ротенберга 2 победы в 3 последних матчах
«Амур» проиграл 13-й матч подряд в КХЛ.
СКА обыграл «Амур» (6:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Серия поражений дальневосточного клуба продлилась до 13 матчей. После отставки Андрея Мартемьянова команда уступила в седьмой игре кряду. Клубом руководит Виктор Костюченок в качестве исполняющего главного тренера.
«Амур» имеет в активе 13 очков в 27 играх и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции.
СКА выиграл два из трех последних матчей. Ранее команда Романа Ротенберга обыграла «Сибирь» (1:0 Б) и уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ).
Петербуржцы набрали 37 баллов в 29 матчах и занимают третью позицию в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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