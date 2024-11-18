СКА нанес «Амуру» 13-е поражение подряд – 6:3. У команды Ротенберга 2 победы в 3 последних матчах

«Амур» проиграл 13-й матч подряд в КХЛ.

СКА обыграл «Амур» (6:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Серия поражений дальневосточного клуба продлилась до 13 матчей. После отставки Андрея Мартемьянова команда уступила в седьмой игре кряду. Клубом руководит Виктор Костюченок в качестве исполняющего главного тренера.

«Амур » имеет в активе 13 очков в 27 играх и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции.

СКА выиграл два из трех последних матчей. Ранее команда Романа Ротенберга обыграла «Сибирь» (1:0 Б) и уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

Петербуржцы набрали 37 баллов в 29 матчах и занимают третью позицию в таблице Западной конференции.