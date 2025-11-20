Разин о том, что Кузнецов сыграл 2:59 с «Автомобилистом»: «Было много потерь с его стороны, он не вошел в ритм. Для его физического состояния пока рано играть 3 матча через день, наверное»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о физическом состоянии Евгения Кузнецова.
Сегодня «Металлург» победил «Автомобилист» со счетом 5:4. Кузнецов сыграл минимальное время среди игроков команды из Магнитогорска – 2 минуты и 59 секунд.
– В целом мы играли хорошо, но иногда пропускали контратаки, которые соперник реализовывал. Но считаю, что победили заслуженно.
– Почему сегодня Евгений Кузнецов сыграл только три минуты? И мы увидим его в заявке на домашней серии?
– Отвечая на вторую половину вопроса – посмотрим. Сегодня в первом периоде было очень много потерь с его стороны. Скажем так, он не вошел в ритм. Наверное, ему еще для его физического состояния пока рано играть три матча через день.
– То, что вы из Челябинска ехали в Екатеринбург на автобусе, отразилось на общем функциональном состоянии?
– Нет, наоборот. Два часа на автобусе – это халява. В том же Петербурге или Челябинске только до аэропорта добираться час. Плюс пока мы производили загрузку, посадку, перелет. Из самолета надо было какое-то время выходить. Мы сэкономили время, и два часа на автобусе никак не сказались на нашем состоянии, – сказал Разин.