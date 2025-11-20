«Трактор» проиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:6 от «Амура». Команда из Челябинска идет 6-й на Востоке

«Трактор» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ.

«Трактор» уступил «Амуру » (4:6) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда из Челябинска проиграла 4-й матч подряд.

Напомним, 17 ноября Бенуа Гру покинул пост тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» был назначен Рафаэль Рише .

На данный момент клуб идет 6-м на Востоке с 31 баллом после 30 матчей.

«Амур» занимает 7-е место в таблице Востока с 26 очками в 27 играх.

Вратарь «Трактора» Дриджер пропустил 4 гола к 18-й минуте и был заменен в матче с «Амуром». Шерстневу забили первым броском в створ ворот