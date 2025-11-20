«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей, сегодня – 3:2 ОТ с «Адмиралом». Команда Козырева идет 2-й на Западе
«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей в КХЛ.
«Северсталь» обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева одержала 6-ю победу в 7 последних играх.
На данный момент «Северсталь» набрала 40 очков в 29 играх и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.
«Адмирал» идет 9-м на Востоке с 25 баллами после 26 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
