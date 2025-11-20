Агент Черных о возможном возвращении Панарина в КХЛ: «Ни разу с ним об этом не говорил. Я не в курсе подобных разговоров»
Агент Черных отреагировал на слухи вокруг Артемия Панарина.
Александр Черных, представлявший интересы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина во время его выступлений в России, сообщил, что не говорил с игроком о возможном возвращении в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев рассказал, что слышал разговоры о желании Панарина покинуть НХЛ и вернуться в Россию.
«Я не в курсе подобных разговоров.
Ни разу с ним об этом (возвращении в КХЛ) не разговаривал», – сказал Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
