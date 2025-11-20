Агент Черных о возможном возвращении Панарина в КХЛ: «Ни разу с ним об этом не говорил. Я не в курсе подобных разговоров»

Агент Черных отреагировал на слухи вокруг Артемия Панарина.

Александр Черных , представлявший интересы форварда «Рейнджерс » Артемия Панарина во время его выступлений в России, сообщил, что не говорил с игроком о возможном возвращении в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев рассказал , что слышал разговоры о желании Панарина покинуть НХЛ и вернуться в Россию.

«Я не в курсе подобных разговоров.

Ни разу с ним об этом (возвращении в КХЛ) не разговаривал», – сказал Черных.