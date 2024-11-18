Роман Ротенберг: «Наши детишки будут смотреть хайлайты СКА, КХЛ, а не НХЛ – это важно. В медиарейтинге мы номер один. Раньше писали на заборе, теперь – в телеграме, делают контент на нас»

Роман Ротенберг заявил о лидерстве СКА в медийном пространстве.

СКА обыграл «Амур» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Роман Борисович, ваши пресс-конференции – это особое украшение медиапространства КХЛ в этом сезоне.

– Спасибо вам огромное за такие теплые слова.

– Знали ли вы, как обладатель телеграм-канала, что у ваших пресс-конференций есть собственный телеграм-канал комплиментарного содержания? И он очень успешен в медиапространстве.

– Это ваш канал (смеется)?

– Нет, не мой.

– То, что создают каналы, нас цитируют... В медиарейтинге мы номер один.

Благодаря яркой шайбе Кузнецова и яркой игре нашей команды, думаю, сегодня будут показывать отрезки и хайлайты нашей игры. И наши дети будут смотреть.

При всем уважении к НХЛ – мы тоже смотрим – будут смотреть КХЛ , как наши игроки, которые известны на весь мир – их фамилии знают все, определенные больше, другие меньше, есть к чему стремиться, – но нашу игру будут показывать в хайлайтах, и наши детишки будут смотреть КХЛ, а не НХЛ . Вот это для нас важно. Вот мы к этому стремимся – чтобы нашей хоккей развивался.

А то, что создают какие-то телеграм-каналы – так работают на сегодняшний день современные информационные технологии. Если раньше на заборе писали, например, про Васю или про Петю, про Васю обычно больше пишут, врут про Васю, Петя расстраивается и пишет свое.

Так было раньше. А теперь это телеграм-каналы. То, что там делают контент на нас, он бывает провокационный – это часть игры, это жизнь.

Мы уже перестали обращать внимания на разные провокации, еще можем это улучшить. Вопрос дисциплины у нас остается, но мы его улучшаем, есть прогресс, уже сделали шаг вперед, продолжаем работать.

А чем больше о нас будут говорить и писать, даже если это критика в наш адрес, – это тоже нас развивает и делаете сильнее. Как я уже сказал: собаки лают – караван идет.

Те, кто умеют абстрагироваться от хоккейных историй, перевести эту энергию в плюс – надо все в нашу пользу перевести. А это именно такие лакросс-голы, яркие розыгрыши, как Марат Хайруллин забил «Ак Барсу», как он попал – я посмотрел повтор, там только в эту точку можно попасть, в размер шайбы точка – и он попал. От нас должно быть больше именно этого, ярких вещей.

А так мы всегда готовы общаться со всеми – с журналистами, болельщиками. Это часть нашей работы. Мы профессионалы и всегда будем это делать, потому что это развивает наш российский хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Чудо-гол Кузнецова: исполнил лакросс с пятака и отпраздновал фирменной «птичкой»