Андриевский про гол Шварева в игре с «Трактором»: «У него внутри все колыхалось, думаю. Он делал много хороших вещей, эта шайба стала вознаграждением»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» с «Трактором».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский высказался после матча с «Трактором » (6:4).

– У вас первую шайбу забил челябинец Шварев. Он как‑то не праздновал сильно на льду.

– Думаю, у него внутри все колыхалось. Он в последнее время делал очень много хороших вещей. И этот гол стал вознаграждением ему за проделанную работу.

– Сегодня ваш вратарь Дорожко пропустил четыре гола. Это много для него?

– Это много для команды, – сказал Андриевский.