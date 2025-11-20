Андриевский про гол Шварева в игре с «Трактором»: «У него внутри все колыхалось, думаю. Он делал много хороших вещей, эта шайба стала вознаграждением»
Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» с «Трактором».
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался после матча с «Трактором» (6:4).
– У вас первую шайбу забил челябинец Шварев. Он как‑то не праздновал сильно на льду.
– Думаю, у него внутри все колыхалось. Он в последнее время делал очень много хороших вещей. И этот гол стал вознаграждением ему за проделанную работу.
– Сегодня ваш вратарь Дорожко пропустил четыре гола. Это много для него?
– Это много для команды, – сказал Андриевский.
