Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра – 5 шайб
Александр Овечкин забросил 130-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по этому показателю в истории лиги. Рекордсмен – Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов.
Сегодня Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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