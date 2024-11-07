Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра – 5 шайб

Александр Овечкин забросил 130-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона » занимает 2-е место по этому показателю в истории лиги. Рекордсмен – Яромир Ягр , на счету которого 135 победных голов.

Сегодня Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:2).