Михайлов об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Поддерживаю, это поможет проверить силы. Мы давно не играем на международном уровне – встреча будет полезной»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поддержал идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.
Ранее Третьяк сказал: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».
«Идея хорошая, но пойдет ли руководство НХЛ на это, позволит ли «Вашингтону» приехать. Вопрос еще в том, с кем они будут играть – со сборной или каким-то клубом.
В любом случае поддерживаю такую инициативу. Это поможет нашему сегодняшнему хоккею проверить свои силы. Мы давно не играем на международном уровне, так что встреча с «Вашингтоном» будет полезной», – сказал Михайлов.
