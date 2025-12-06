Михайлов об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Поддерживаю, это поможет проверить силы. Мы давно не играем на международном уровне – встреча будет полезной»

Борис Михайлов поддержал идею пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поддержал идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Ранее Третьяк сказал : «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

«Идея хорошая, но пойдет ли руководство НХЛ на это, позволит ли «Вашингтону » приехать. Вопрос еще в том, с кем они будут играть – со сборной или каким-то клубом.

В любом случае поддерживаю такую инициативу. Это поможет нашему сегодняшнему хоккею проверить свои силы. Мы давно не играем на международном уровне, так что встреча с «Вашингтоном» будет полезной», – сказал Михайлов.

Крикунов об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Это реально, исключительно вопрос денег. Раньше это стоило 650 тысяч долларов»