Овечкин забил в 4 матчах подряд – 1-й случай для игроков в возрасте 39+ лет с 2013 года. Тогда это удалось Ягру
Александр Овечкин забил в 4 матчах подряд в возрасте 39 лет.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Каролиной» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне на счету россиянина 14 (7+7) очков в 11 играх при полезности «+8».
В прошлый раз голевую серию из 4 матчей в возрасте 39 лет или старше выдал Яромир Ягр (41 год) в феврале 2013 года в составе «Далласа».
Овечкин забил 860-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 34 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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