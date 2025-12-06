  • Спортс
  • Крикунов об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Это реально, исключительно вопрос денег. Раньше это стоило 650 тысяч долларов»
Крикунов об идее пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Это реально, исключительно вопрос денег. Раньше это стоило 650 тысяч долларов»

Владимир Крикунов о матчах «Вашингтона» в России: это реально, вопрос денег.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Ранее Третьяк сказал: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

«Думаю, это реально. Ничего страшного там нет, в НХЛ никогда не отказывались от таких предложений. Тут исключительно вопрос денег будет. Помню, раньше это стоило 650 тысяч долларов. Американцы приезжали, сами все заказывали.

Сейчас, конечно, другая сумма получится, но средства у федерации есть. Соберут деньги, проведут в каком-нибудь большом дворце, рекламную кампанию запустят.

Раньше на такие матчи билеты за три часа раскупали», – сказал Крикунов.

Фетисов об идее Третьяка: «Популизм. «Вашингтон» не приедет никуда в разгар сезона. Надо включить голову, заниматься своими делами, а не придумками. Какой Кубок Первого канала?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
