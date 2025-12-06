Андриевский об 1:2: «Мастерство СКА сказалось в концовке, непонятная шайба залетела. На «Амур» давят поражения, но ребята находят силы и играют»

Александр Андриевский о поражении «Амура» от СКА: в конце сказалось мастерство.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский поделился мнением о поражении команды от СКА (1:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Провели хороший матч, болельщикам понравилось, порадовала атака, было достаточно голевых моментов. К сожалению, залетела такая непонятная шайба. Хотел бы отметить ребят, идут поражения, это давит. Но ребята находят силы и играют. Если так дальше будет продолжаться, все будет у нас неплохо.

– Что изменили по сравнению с прошлой игрой?

– Подняли немного эмоций парням, удалось их раскрепостить сегодня. Меньше стало закатов к себе в зону, стали быстрее уходить вперед. Нападающие молодцы, держали шайбу неплохо в зоне.

Как ни крути, больше мастерства у них, это в концовке сказалось. Нам этого не хватило, чтобы реализовать свои моменты, а им хватило этих двух бросков, – сказал Андриевский .

СКА победил «Амур» в овертайме – 2:1. Армейцы сравняли счет на 59-й минуте, выпустив 6-го полевого игрока