Рыбин о форме Овечкина: «В прошлом году это не Саша был, а одна фамилия каталась, были какие-то промахи сделаны. Как он тогда играл и сейчас – совершенно разные два человека»
Максим Рыбин высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 11 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 14 (7+7) очков.
«Я думаю, Овечкин пришел в эту форму из-за ошибки того сезона и той подготовки.
В том году были какие-то совершенные промахи сделаны, потому что в прошлом году это не Саша был, а одна фамилия каталась.
Как он тогда играл и сейчас – это совершенно разные два человека. Я думаю, что это понимание того, что года идут, а рекорд нужно быть», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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