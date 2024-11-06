Рыбин о форме Овечкина: «В прошлом году это не Саша был, а одна фамилия каталась, были какие-то промахи сделаны. Как он тогда играл и сейчас – совершенно разные два человека»

Максим Рыбин высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 11 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 14 (7+7) очков.

«Я думаю, Овечкин пришел в эту форму из-за ошибки того сезона и той подготовки.

В том году были какие-то совершенные промахи сделаны, потому что в прошлом году это не Саша был, а одна фамилия каталась.

Как он тогда играл и сейчас – это совершенно разные два человека. Я думаю, что это понимание того, что года идут, а рекорд нужно быть», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.