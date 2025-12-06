Коннор обошел Ковальчука и стал 3-м по очкам в истории «Виннипега» и «Атланты» – 616. Больше только у Шайфли и Уилера
Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:1).
На счету 28-летнего форварда стало 616 (299+317) баллов в регулярках за «Джетс». Он обошел Илью Ковальчука (615) и вышел на третье место в истории «Виннипега» и «Атланты» по результативности.
Лидирует по этому показателю действующий нападающий клуба Марк Шайфли (839 очков), второе место у Блэйка Уилера (812).
Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба
