Коннор обошел Ковальчука и стал 3-м по очкам в истории «Виннипега» и «Атланты» – 616. Больше только у Шайфли и Уилера

Коннор обошел Ковальчука и стал 3-м по очкам в истории «Виннипега» и «Атланты».

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:1).

На счету 28-летнего форварда стало 616 (299+317) баллов в регулярках за «Джетс». Он обошел Илью Ковальчука (615) и вышел на третье место в истории «Виннипега » и «Атланты » по результативности.

Лидирует по этому показателю действующий нападающий клуба Марк Шайфли (839 очков), второе место у Блэйка Уилера (812).

Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба