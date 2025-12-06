Никита Щитов: «В КХЛ клубы готовы увольнять тренеров через 5-10 игр, не всем дают развиваться. Из-за этого специалисты упрощают хоккей, идет застой»

Никита Щитов: в КХЛ не всем тренерам дают развиваться.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов выразил мнение, что не всем тренерам дают время на развитие, поэтому в лиге идет застой из-за упрощения хоккея.

«Я думаю, не всем тренерам дают развиваться, не у всех тренеров развязаны руки. Руководители, спонсоры клубов требуют сиюминутный результат, от чего игра упрощается. У тренера не остается времени, чтобы придумать что-то свое, что-то неординарное.

Вспомните первое время КХЛ, когда Суперлига была. Каждая команда имела свой розыгрыш, имела свой стиль, практически каждая команда. Сейчас руководители готовы увольнять тренеров через 5-10 игр.

Из-за этого специалисты упрощают хоккей, и идет такой застой. Думаю, что скоро новая плеяда тренеров, которая проходит через МХЛ, они зайдут в КХЛ и привнесут что-то новое», – cказал Щитов.