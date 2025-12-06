Молли Уокер о возможном обмене Панарина из «Рейнджерс»: «Было бы халатностью не посмотреть, что они смогут получить. В ближайшие недели определится дальнейший курс команды»

Молли Уокер оценила вероятность обмена Артемия Панарина из «Рейнджерс».

Журналистка NY Post Молли Уокер поделилась мнением о возможном обмене Артемия Панарина из «Рейнджерс ».

Срок контракта 34-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на его счету 30 (9+21) очков за 29 матчей при полезности «0».

«Все зависит от того, действительно ли они снова развалятся и не попадут в Кубок Стэнли. Я уверена, что будет больше обменов. Конечно, если к дедлайну они не будут находиться в разумной дистанции от плей-офф.

Со стороны Криса Друри (генменеджер «Рейнджерс» – Спортс’‘) было бы халатностью не посмотреть, что они смогут получить за Артемия Панарина.

Я ожидаю, что в ближайшие несколько недель определится дальнейший курс команды. Невыход в плей-офф два года подряд будет воспринят не очень хорошо», – сказала Уокер на подкасте The Sheet.

«Рейнджерс» могут выменять Густафссона у «Детройта». Клуб ищет временную замену травмированному Фоксу (Эллиотт Фридман)