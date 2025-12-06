Михайлов о ЦСКА: «Команда серенько играет – в паузе тренеры разберутся, в чем проблема. В борьбе за плей-офф каждая игра ключевая»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об игре ЦСКА. Ранее армейцы в гостях победили «Трактор» (3:2).
«Победа есть победа. Будем надеяться, это хороший знак для команды. Может быть, после этого ребята почувствуют уверенность, поймут, что могут забивать и выигрывать. Психология в этой ситуации очень важна.
Самое главное – не было равнодушных. И со спортивной точки зрения, и с психологической было видно, что команда вроде как бьется, а побед нет. Надеюсь, что теперь ЦСКА будет чаще побеждать, чем проигрывать.
Скоро как раз будет небольшая пауза, тренерский штаб разберется, в чем проблема, почему команда так серенько играет. К возобновлению чемпионата надо подвести коллектив в самой лучшей форме. Сейчас для ЦСКА каждая игра – ключевая в борьбе за плей-офф», – сказал Михайлов.