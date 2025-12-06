«Торонто» вызвал Ахтямова из АХЛ перед матчем против «Монреаля»
«Торонто» вызвал Артура Ахтямова из АХЛ перед игрой с «Монреалем».
В ntreotv сезоне 24-летний голкипер провел 12 игр за «Торонто Марлис», отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,04.
7 декабря «Торонто» проведет матч против «Монреаля». Начало – в 03:00 по московскому времени.
Напомним, вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарц из-за травмы не играет с 12 ноября. Вратарь Джозеф Уолл помещен в список травмированных.
Деннис Хильдеби – стартовый голкипер «Торонто» на игру с «Монреалем».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Торонто»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости