«Торонто» вызвал Ахтямова из АХЛ перед матчем против «Монреаля»

«Торонто» вызвал Артура Ахтямова из АХЛ перед игрой с «Монреалем».

В ntreotv сезоне 24-летний голкипер провел 12 игр за «Торонто Марлис », отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,04.

7 декабря «Торонто» проведет матч против «Монреаля ». Начало – в 03:00 по московскому времени.

Напомним, вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарц из-за травмы не играет с 12 ноября. Вратарь Джозеф Уолл помещен в список травмированных.

Деннис Хильдеби – стартовый голкипер «Торонто» на игру с «Монреалем».