«Вегас» поместил Карлссона в долгосрочный список травмированных. Форвард не играет с 9 ноября
«Вегас» поместил Вильяма Карлссона в долгосрочный список травмированных.
«Вегас» поместил форварда Вильяма Карлссона в долгосрочный список травмированных (LTIR).
Клуб сделал это ретроспективно, 32-летний швед не играет с 9 ноября. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:4 ОТ).
Действующий контракт нападающего со средней годовой зарплатой 5,9 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Карлссон провел 14 матчей и набрал 7 (4+3) очков при полезности «минус 1».
Дорофеев продлил безголевую серию до 9 игр. У него ассист и 1 бросок за 15:24 против «Нью-Джерси», в сезоне – 11+7 в 27 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: CBS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости