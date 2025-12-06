«Вегас» поместил Карлссона в долгосрочный список травмированных. Форвард не играет с 9 ноября

«Вегас» поместил Вильяма Карлссона в долгосрочный список травмированных.

«Вегас » поместил форварда Вильяма Карлссона в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Клуб сделал это ретроспективно, 32-летний швед не играет с 9 ноября. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:4 ОТ).

Действующий контракт нападающего со средней годовой зарплатой 5,9 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Карлссон провел 14 матчей и набрал 7 (4+3) очков при полезности «минус 1».

Дорофеев продлил безголевую серию до 9 игр. У него ассист и 1 бросок за 15:24 против «Нью-Джерси», в сезоне – 11+7 в 27 играх