Овечкин – 1-я звезда матча с «Нэшвиллом»: победный гол, передача за 19:12. У него 8+8 в 12 играх

Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом» (3:2).

Капитан «Вашингтона » забросил победную шайбу на 51-й минуте и был признан первой звездой матча.

39-летний россиянин продлил голевую и результативную серии (6+5) до 5 игр. Всего в 12 матчах сезона на его счету 16 (8+8) баллов.

Сегодня за 19:12 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (8:49 – в большинстве) – у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 2».