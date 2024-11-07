Овечкин – 1-я звезда матча с «Нэшвиллом»: победный гол, передача за 19:12. У него 8+8 в 12 играх
Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом» (3:2).
Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу на 51-й минуте и был признан первой звездой матча.
39-летний россиянин продлил голевую и результативную серии (6+5) до 5 игр. Всего в 12 матчах сезона на его счету 16 (8+8) баллов.
Сегодня за 19:12 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (8:49 – в большинстве) – у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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