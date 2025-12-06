Крикунов об отстранении Тамбиева: «У «Адмирала» не такая плохая ситуация, руководство поторопилось. После тренерской перестановки будет хуже»

Владимир Крикунов об отстранении Тамбиева: «Адмирал» лучше играть не станет.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение об отстранении Леонида Тамбиева с поста главного тренера «Адмирала». Клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков после 32 матчей.

В субботу «Адмирал» проиграл «Локомотиву» (1:3) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ, потерпев 6-е поражение в 7 последних встречах.

«Руководство клуба поторопилось с этим решением. Не такая уж плохая ситуация у «Адмирала», по потерянным [очкам] они идут в зоне плей-офф. Да и кому они сегодня проиграли – действующему чемпиону. Чему тут удивляться?

Думаю, лучше команда после тренерской перестановки играть не станет. Даже хуже будет, свалятся еще ниже», – сказал Владимир Крикунов.

«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года