Третьяк об Овечкине: «Профессионал с большой буквы. Его цель – чтобы «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. И, естественно, приблизиться или опередить Гретцки»

Владислав Третьяк высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 11 играх нынешнего сезона на счету 39-летнего Александра Овечкина 14 (7+7) очков. Ранее он был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ .

«Александр – профессионал с большой буквы. На протяжении всей жизни он по крупицам собирал свое имя, которое очень дорого в первую очередь именно ему. Естественно, он свое имя все время должен подтверждать, потому что оно действительно заслуживает уважения.

И в его годы показывать хоккей такого высокого уровня может только очень целеустремленный, мужественный и ответственный человек. Ответственный за все то, что он делает, – это самое главное.

А цель у Овечкина есть: чтобы его команда выиграла Кубок Стэнли. И, естественно, забить как можно больше шайб и приблизиться к достижению или опередить Уэйна Гретцки. Хотя Александр особо об этом не говорит, но все равно он идет к этому рекорду.

Не будем загадывать, удастся ли ему достичь цели в этом сезоне. Я человек суеверный, давайте лучше пожелаем ему удачи. Чтобы у Саши было хорошее здоровье – а если оно будет и команда будет играть в хороший хоккей, то тогда все и получится», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.