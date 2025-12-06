Венгрия не планирует матч с Россией, заявила их федерация: «Мы не получали от ФХР приглашение на следующий год. На этот – расписание окончательно утверждено»

Венгрия не планирует проводить хоккейный матч с Россией.

Федерация хоккея Венгрии заявила, что матч между сборными Венгрии и России не планируется.

Ранее генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил , что организация вела переговоры об участии сборной Словакии на Кубке Первого канала.

«Расписание матчей мужской сборной [на этот год] окончательно утверждено, и в него не входит матч против России. В декабре мы проведем Мемориал Тамаша Саркози в Будапеште, в котором примут участие сборные Италии, Франции и Польши.

Что касается следующего года, то мы не получали от ФХР приглашение», – заявили в Федерации хоккея Венгрии.

ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария