Третьяк сравнил женский и мужской хоккей: «Главное, что объединяет – одинаковая форма. У мужчин шайбы летят под 180 км/ч, у женщин – под 90. У девчонок и скорости поменьше»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сравнил мужской и женский хоккей.

– Недавно в вашей школе был сбор с участием Василия Кошечкина и Анны Пруговой. Насколько ощутима разница между мужским и женским хоккеем в плане игры вратарей?

– Главное, что объединяет, – это хоккейная форма, которая одинаковая в хоккее и у женщин, и у мужчин.

Конечно, женский хоккей, во-первых, не такой жесткий, и скорость полета шайбы не такая высокая. Сегодня шайбы летят под 180 км/ч, а после бросков женщин – под 90 км/ч.

Девчонки не такие сильные, как мужчины, и скорости у них поменьше. А раз так, то и у вратарей есть возможность подумать. Для вратаря самое главное – это разгадать загадки, которые строят им нападающие.

Поэтому хоккей у девчонок немного замедленный, хотя они хорошо катаются на коньках. Есть различия в обработке шайбы, в технике, тактике, – сказал Третьяк.

