Примо – 176-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Рекорд у Ягра – 178 голкиперов
Кэйден Примо стал 176-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Монреаля» (6:3).
Голкипер канадской команды стал 176-м, пропустившим как минимум один гол от Овечкина.
По этому показателю за всю историю лиги россиянин уступает только Патрику Марло (177 вратарей) и Яромиру Ягру (178 голкиперов).
Овечкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем». У него 10 очков в 9 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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