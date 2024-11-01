Примо – 176-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Рекорд у Ягра – 178 голкиперов

Кэйден Примо стал 176-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Монреаля» (6:3).

Голкипер канадской команды стал 176-м, пропустившим как минимум один гол от Овечкина .

По этому показателю за всю историю лиги россиянин уступает только Патрику Марло (177 вратарей) и Яромиру Ягру (178 голкиперов).

Овечкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем». У него 10 очков в 9 играх

Настоящий Овечкин вернулся! Забил во втором матче подряд