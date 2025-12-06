  • Спортс
  • Дело против Кеслера, обвиняемого в преступлении сексуального характера, передано в суд. 16-летняя жертва заявила, что экс-хоккеист терся пенисом о ее ступню, пока она спала
Дело против Кеслера, обвиняемого в преступлении сексуального характера, передано в суд. 16-летняя жертва заявила, что экс-хоккеист терся пенисом о ее ступню, пока она спала

Дело против экс-хоккеиста Райана Кеслера передано в суд.

Ранее стало известно, что бывшему нападающему клубов НХЛ Райану Кеслеру предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-хоккеист не признал себя виновным.

Согласно заявлению, Кеслер вступил в сексуальный контакт с 16-летней девочкой «с применением силы или принуждения и/или имел основания полагать, что жертва физически беззащитна».

Предполагаемой жертве сейчас 17 лет, и она была подругой старшей дочери Кеслера.

Потерпевшая рассказала на слушании, что, заснув на диване рядом с Кеслером после новогодней вечеринки у него дома, она проснулась и обнаружила, что его нога трется о ее промежность, а ее нога касается его эрегированного пениса через шорты.

История началась с того, что она приехала к дому Кеслера после полуночи с другой вечеринки. Дочь Кеслера забрала ее и отвезла в дом своей семьи, где собрались экс-хоккеист, его жена Андреа, их другие дети, еще один друг их дочери и двое соседей пары.

Когда большая часть людей разошлась, Кеслер спросил предполагаемую жертву, не хочет ли она посмотреть фильм.

«Меня это немного смутило, но незадолго до этого я назвала его своим вторым отцом. Я бы посмотрела кино с папой». По ее словам, они включили фильм, сидя на противоположных концах дивана, и она, схватив одеяло, положила ноги на журнальный столик.

После этого, по ее словам, Кеслер пощекотал ее ногу, и она попросила его остановиться. Жертва сказала, что он также положил свои ноги ей на ноги между журнальным столиком и диваном.

По словам заявительницы, она задремала во время просмотра фильма, а когда проснулась, ее ноги были раздвинуты, в положении, отличном от того, в котором она заснула. Ступня Кеслера терла ее промежность, а ее ступня лежала на его члене. Кеслер, по ее словам, не спал.

«Проснувшись, я была в шоке и пыталась осознать происходящее. Спустя секунду я сказала, что не хочу этого делать. Этого не будет», – сказала заявительница.

Она сразу рассказала друзьям о случившемся, а утром сообщила своему старшему брату, который передал информацию матери. В тот же день предполагаемая жертва подала заявление в полицию.

По ходу карьеры Кеслер играл за «Ванкувер» и «Анахайм», провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка.

Адвокат Кеслера об обвинениях в преступлении сексуального характера: «Они безосновательны, Райан готов решительно оспаривать их в суде. Мы уверены, что его оправдают»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
